Государство выделит 12 млрд гривен бизнесу в Украине

Пресс-служба Министерства финансов Украины опубликовала информацию об статьях Государственного бюджета 2021 года. Согласно данным, при разработке проекта Госбюджета около 12 млрд гривен было заложено для поддержания бизнеса в стране.

В частности, 10 млрд гривен направят на кредитные гарантии для упрощение доступа малого и среднего бизнеса к финансовому ресурсу путем частичного гарантирования государством их долговых обязательств.

Ещё 2 млрд гривен пойдут на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства: