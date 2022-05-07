Государство выделило 300 млн на пособие по безработице

Безработица в Украине продолжает нарастать и коронакризис – первая тому причина. Однако государство старается выплатить пособие безработным, а также дать компенсации бизнесменам.

По итогам ноября, среди украинцев насчитывалось 408,8 тыс. безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тыс. Для сравнения, в ноябре 2019 году в Украине было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных, из которых помощь от государства получали 233 5 тыс. человек. Средний размер этой помощи в прошлом году составил 3443 грн.

Средний размер пособия по безработице в Украине в 2020 несколько колебался: высоким он был в марте - 3954 грн. В этот же период 2019-го - 3180 грн. Низким размер выплат был в июне - 3491 грн. В аналогичный период прошлого года он составлял 2983 грн.

В июне 2020 году в Украине зарегистрировали наибольшее количество безработных - 517,7 тыс. человек. Из них помощь получали 432,6 тыс. человек. Для сравнения, в июне 2019-го безработными были 287,1 тыс. украинцев, из них помощь получали 233,1 тыс. человек.