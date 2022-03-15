Государство продолжает давать ипотеку под 7%

Государственная программа «Доступная ипотека 7%» продолжает свою работу. Согласно отчету Министерства финансов уже 430 украинских семей оформило займ. При этом 76,28% кредитованных клиентов приобрели жилье на вторичном рынке, 23,72% - на первичном. Общая сумма выданных кредитов составляет 365,3 млн гривен.
В настоящее время уполномоченные банки рассматривают 746 заявок на участие в программе на общую сумму 649,6 млн грн, из которых 20,2% составляет первичный рынок и 79,8% — вторичный.
В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
- город Киев (36%)
- Киевская обл. (28,8%)
- Харьковская обл. (6,7%)
- Львовская обл. (5,4%)
- Ровенская обл. (4,4%).
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
- + 11% — количества кредитов и + 12% — суммы кредитов;
- + 6% — количества заявок и + 5% — суммы заявок.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии