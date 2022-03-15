Государство продолжает давать ипотеку под 7%

19:30 15 июня Киев, Украина

Государственная программа «Доступная ипотека 7%» продолжает свою работу. Согласно отчету Министерства финансов уже 430 украинских семей оформило займ. При этом 76,28% кредитованных клиентов приобрели жилье на вторичном рынке, 23,72% - на первичном. Общая сумма выданных кредитов составляет 365,3 млн гривен.

В настоящее время уполномоченные банки рассматривают 746 заявок на участие в программе на общую сумму 649,6 млн грн, из которых 20,2% составляет первичный рынок и 79,8% — вторичный.

В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

город Киев (36%)

Киевская обл. (28,8%)

Харьковская обл. (6,7%)

Львовская обл. (5,4%)

Ровенская обл. (4,4%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет: