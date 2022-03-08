Государство помогает аграрному сектору - Минэкономики

15:25 12 Октябрь Киев, Украина

Пресс-служба Министерства экономики опубликовала данные о поддержке аграрного сектора. Согласно цифрым фермерские хозяйства получили 71,6 млн гривен поддержки от государства.

Фото: 71,6 млн грн государственной помощи аграриям

Соответствующее распределение средств Минэкономики утвержден по бюджетной программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств» для:

  • предоставление частичной компенсации стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства за 2019 на общую сумму 24 400,5 тыс. грн. Средства получат 460 фермерских хозяйств, которые приобрели 1152 единицы техники;
  • предоставление частичной компенсации стоимости семян сельскохозяйственных растений отечественного производства, закупленного у физических лиц - предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство и / или его реализацию по 2019 на общую сумму 8 537,5 тыс. грн. Средства получат 447 фермерских хозяйств, которые приобрели 3 368,4 тонн семян;
  • предоставление бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) - вновь фермерским хозяйствам - за октябрь-ноябрь 2019 на общую сумму 12 643,2 тыс. грн. Средства получат 225 вновь фермерских хозяйств;
  • предоставление бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) - другим фермерским хозяйствам за октябрь-ноябрь 2019 на общую сумму 25 992,0 тыс. грн. Средства получит 861 фермерское хозяйство.

«Для нас важно, чтобы в Украине развивался малый и средний бизнес на селе. Фермерство сегодня получает от государства преференции и все больше укрепляет свои позиции на рынке. Мы обеспечили фермерам финансовую поддержку по многим направлениям. Кроме того, фермеры не ограничены в пользовании государственной поддержкой, документы можно подавать по всем программам», - прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Фото: 71,6 млн грн государственной помощи аграриям

Сообщается, что по бюджетной программе «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств» в 2020 году предусмотрено 380 млн грн. По бюджетной программе Финансовая поддержка на возвратной основе (беспроцентные кредиты) через Укргосфонда предусмотрено 67 млн грн.