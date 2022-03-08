Государство помогает аграрному сектору - Минэкономики

Пресс-служба Министерства экономики опубликовала данные о поддержке аграрного сектора. Согласно цифрым фермерские хозяйства получили 71,6 млн гривен поддержки от государства.

Соответствующее распределение средств Минэкономики утвержден по бюджетной программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств» для:

предоставление частичной компенсации стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства за 2019 на общую сумму 24 400,5 тыс. грн. Средства получат 460 фермерских хозяйств, которые приобрели 1152 единицы техники;

предоставление частичной компенсации стоимости семян сельскохозяйственных растений отечественного производства, закупленного у физических лиц - предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство и / или его реализацию по 2019 на общую сумму 8 537,5 тыс. грн. Средства получат 447 фермерских хозяйств, которые приобрели 3 368,4 тонн семян;

предоставление бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) - вновь фермерским хозяйствам - за октябрь-ноябрь 2019 на общую сумму 12 643,2 тыс. грн. Средства получат 225 вновь фермерских хозяйств;

предоставление бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) - другим фермерским хозяйствам за октябрь-ноябрь 2019 на общую сумму 25 992,0 тыс. грн. Средства получит 861 фермерское хозяйство.

«Для нас важно, чтобы в Украине развивался малый и средний бизнес на селе. Фермерство сегодня получает от государства преференции и все больше укрепляет свои позиции на рынке. Мы обеспечили фермерам финансовую поддержку по многим направлениям. Кроме того, фермеры не ограничены в пользовании государственной поддержкой, документы можно подавать по всем программам», - прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Сообщается, что по бюджетной программе «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств» в 2020 году предусмотрено 380 млн грн. По бюджетной программе Финансовая поддержка на возвратной основе (беспроцентные кредиты) через Укргосфонда предусмотрено 67 млн грн.