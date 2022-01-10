Государство частично погасит кредиты сельхозпроизводителей

По информации Министерства экономики, на 25 августа производителям сельхозпродукции было выплачено 322,9 млн грн компенсаций за фактически уплаченные проценты по кредитам. При этом сумма кредита, которую получили предприятия агропромышленного комплекса составила более 20,3 млрд грн.
Отмечается, что 124,9 млн грн направили за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь, а 198 млн грн - за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июль.
Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК, составил более 20,3 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 8,3 млрд грн.
Средние процентные ставки банков, в которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.
В Минэкономики напомнили, что на 2020 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления" предусмотрено 1,2 млрд гривен.
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