Государство частично погасит кредиты сельхозпроизводителей

По информации Министерства экономики, на 25 августа производителям сельхозпродукции было выплачено 322,9 млн грн компенсаций за фактически уплаченные проценты по кредитам. При этом сумма кредита, которую получили предприятия агропромышленного комплекса составила более 20,3 млрд грн.

Отмечается, что 124,9 млн грн направили за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь, а 198 млн грн - за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июль.

"Средства получили 2611 заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки", - говорится в сообщении. "По программе удешевления кредитов аграрии могут подавать заявки в 33 банка, среди которых как государственные, так и частные. Мы призываем аграриев активно пользоваться данной программой, ведь дешевые кредиты являются эффективным инструментом для поддержки и развития собственного бизнеса", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК, составил более 20,3 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 8,3 млрд грн.

Средние процентные ставки банков, в которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.

В Минэкономики напомнили, что на 2020 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления" предусмотрено 1,2 млрд гривен.