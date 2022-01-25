Государственный бюджет пополнился на 5% благодаря ЕСВ

15:22 09 Сентябрь Киев, Украина

В государственный бюджет за январь-август 2020 поступило 185,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс служба Государственной Налоговой Службы.

Государственной налоговой службой Украины за 8 месяцев 2020 обеспечено поступление 185, 2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь - август прошлого года на 4,9%, или на 8,6 млрд гривен.

В августе 2020 года были обеспечены 22,7 млрд грн ЕСВ, на 3%, или на 0, 7 млрд грн больше августа 2019. Как сообщал Укринформ, в январе-августе 2019 поступления от ЕСВ составляли 176, 6 млрд грн.