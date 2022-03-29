Государственный бюджет 2021 планируют принять в первом чтении

Народные депутаты никак не могли приступить к рассмотрению Государственного бюджета 2021 из-за пандемии коронавируса. При этом сегодня Верховна Рада получила рекомендации от бюджетного комитета.

Бюджетный комитет дал рекомендации нардепам относительно слушаний, которые посвящены государственному бюджету страны на 2021 год. В частности, речь идет о том, чтобы проект был принят уже в первом чтении.

Уже известно, что этот документ поддержали нардепы сразу из трех фракций – «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина». Согласно нынешним условиям, для того чтобы бюджет был принят в первом чтении, нужно чтобы за него проголосовали больше 226 депутатов. Рассмотрение бюджета-2021 назначено на 5 ноября. Ранее сообщалось, что госбюджет начал дотировать Пенсионный фонд.

Известно, что госбюджет на борьбе с контрабандой заработал почти 1 млрд гривен. По итогам сентября месяца Государственная таможенная служба Украины выручила в бюджет государства почти 1 млрд гривен благодаря блокированию больших объёмов контрабанды.