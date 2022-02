Государственные ветеринарные услуги в 2022 году подорожали на 5%

Услуги на лабораторные исследования и клинический осмотр животных, предоставляемых государственными учреждениями, с начала года выросли в цене на 5%.Причина удорожания ветуслуг – увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 января 2022 года до 2393 грн против 2270 грн в прошлом году.После подписания приказа Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства No 395 от 25.02.2021 «О внесении изменений в приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 13 февраля 2013 года No 96» вместо фиксированных цен в приказе No 96 были введены множащиеся коэффициенты на прожиточный минимум (на 1 января года).Тогда переход на новую систему на 66% повысил стоимость диагностических исследований, обязательных для свиней в течение профилактического карантина перед/после перемещения, а клинического осмотра – на 19-283%, в зависимости от партии животных. В этом году подорожание не столь ощутимо.Хотя прожиточный минимум будут увеличиваться в течение 2022 года еще дважды, стоимость услуг, предоставляемых государственными ветлечебницами и лабораториями, не будет меняться до 1 января 2023 года.