Государственная таможня заработала в октябре 36,36 млрд гривен

На сайте Государственной таможенной службы Украины опубликованы данные о перечислениях в государственный бюджет. Согласно цифрам, в октябре ведомство передало 36,35 млрд гривен.
При этом в общий фонд государственного бюджета перечислено 29,97 млрд грн, в специальный фонд - 6,38 млрд грн.
Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 28 октября назначил главой Государственной таможенной службы генерального директора международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина.
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