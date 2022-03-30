Государственная таможня заработала в октябре 36,36 млрд гривен

На сайте Государственной таможенной службы Украины опубликованы данные о перечислениях в государственный бюджет. Согласно цифрам, в октябре ведомство передало 36,35 млрд гривен.

«В октябре Государственная таможенная служба выполнила план поступлений на 98,4% и перечислила в госбюджет 36,35 млрд грн (план на октябрь составил 36,93 млрд)», - говорится в сообщении.

При этом в общий фонд государственного бюджета перечислено 29,97 млрд грн, в специальный фонд - 6,38 млрд грн.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 28 октября назначил главой Государственной таможенной службы генерального директора международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина.