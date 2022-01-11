Гостаможня отчиталась об экспорте древесины за 2021 год

Экспорт лесоматериалов и изделий из дерева за 2021 год вырос практически вдвое. Согласно статистике Государственной таможенной службы, Украина поставила продукцию на сумму до 2,01 миллиардов долларов, что выше предыдущего показателя на 42,1%.
Отмечается, что больше всего Украина экспортировала распиленные материалы (+34,9%) — до 0,69 миллиардов долларов.
Следует отметить, что речь идет об экспорте товаров, относящихся к группе №44 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД) «Дерево и изделия из древесины, древесный уголь».
Отдельно уточняются поставки украинских плит древесностружечных, что привело к сумме в 110,9 миллионов долларов (в 2 раза выше предыдущего показателя), плит древесноволокнистых на сумму 76,4 миллионов долларов, дров на сумму 123,8 миллионов долларов, а угля древесного на сумму 74 миллионов долларов.
Отмечается также и рост импорта в Украину продукции, соответствующей группе товаров УКТ ВЭД №44 — на 41,2% больше, чем в 2020 году, что в денежном измерении составило порядка 430 миллионов долларов.
Больше всего импортировано плит древесноволокнистых (205,9 миллионов долларов), изделий столярных и плотницких (32,9 миллионов долларов) и листов фанеры (51,4 миллиона долларов).
По итогам года, как заявляют в Гостамслужбе, положительное сальдо от торговли древесиной достигло 1,58 миллиардов долларов, а это на 43,2% больше, чем в 2020 году.
В целом, торговля указанными товарами стала для страны седьмым по счету, если отталкиваться от объемов валютной выручки.
Отмечается, что больше всего Украина экспортировала распиленные материалы (+34,9%) — до 0,69 миллиардов долларов.
Следует отметить, что речь идет об экспорте товаров, относящихся к группе №44 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД) «Дерево и изделия из древесины, древесный уголь».
Отдельно уточняются поставки украинских плит древесностружечных, что привело к сумме в 110,9 миллионов долларов (в 2 раза выше предыдущего показателя), плит древесноволокнистых на сумму 76,4 миллионов долларов, дров на сумму 123,8 миллионов долларов, а угля древесного на сумму 74 миллионов долларов.
Отмечается также и рост импорта в Украину продукции, соответствующей группе товаров УКТ ВЭД №44 — на 41,2% больше, чем в 2020 году, что в денежном измерении составило порядка 430 миллионов долларов.
Больше всего импортировано плит древесноволокнистых (205,9 миллионов долларов), изделий столярных и плотницких (32,9 миллионов долларов) и листов фанеры (51,4 миллиона долларов).
По итогам года, как заявляют в Гостамслужбе, положительное сальдо от торговли древесиной достигло 1,58 миллиардов долларов, а это на 43,2% больше, чем в 2020 году.
В целом, торговля указанными товарами стала для страны седьмым по счету, если отталкиваться от объемов валютной выручки.
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