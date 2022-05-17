Госстат заявил о сокращении дефицита внешней торговли на 70%

Государственная служба статистики опубликовала данные по дефициту внешней торговли Украины. Согласно цифрам негативное сальдо сократилось на 70%. В цифровом эквиваленте – это $3,35 млрд. Для сравнения дефицит в 2019 году составлял $8,5 млрд.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 4,8% - до $39,63 млрд, импорт - на 14,3%, до $42,98 млрд.

Госстат уточняет, что в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3% - до $4,23 млрд, а объем импорта - на 1%, до $4,49 млрд. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в октябре 2020 года также было негативным и составило $258,2 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($339,5 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-октябре текущего года составил 0,92 (в январе-октябре 2019 года - 0,83). Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 231 страны мира.