Госстат Украины: население должно за ЖКХ почти 70 млрд грн

Государственная служба статистики Украины предоставила данные по долгам украинцев. Согласно отчетности, долги по жилищно-коммунальным услугам в стране растут и уже достигли 68,9 млрд гривен.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 мая долги украинцев составили:

26 млрд грн - за поставку и распределение природного газа;

- за поставку и распределение природного газа; 22,7 млрд грн - за поставку тепловой энергии и горячей воды;

6,3 млрд грн - за централизованное водоснабжение и водоотвод;

5,4 млрд грн - за управление многоквартирным домом;

1,2 млрд грн - за обращение с бытовыми отходами;

7,3 млрд грн - за поставку и распределение электрической энергии.

Стоит отметить, что по состоянию на конец апреля долги за коммунальные услуги были еще больше - 74,3 миллиарда гривен.

Напомним, с 6 июля наиболее популярные банки в Украине начали автоматически списывать средства украинцев за долги за коммуналку и другие штрафы. Кабмин ожидает рост тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть, а в 2022 году - еще на 6%.