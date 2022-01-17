Госстат рассказал, в каких регионах украинцы получают высокие зарплаты

По данным Государственной службы статистики, за первый квартал 2021 года среднемесячная зарплата штатного работника в Киеве составила 18 тысяч 722 гривны. Такая заработная плата на 45,9% выше, чем в целом по стране (12 тыс. 835 грн).

Также высокий показатель среднего уровня зарплаты по стране в Донецкой области — 14 тыс. 306 грн, в Киевской области — 12 тыс. 946 грн, в Днепропетровской — 12 тыс. 914 грн и Запорожской — 12 тыс. 897 грн.

Наименьшие средние зарплаты получают в Кировоградской области — 10 тыс. 132 грн, что на 78,9% меньше, чем по всей стране.

По итогам марта 2021 года в Украине наблюдается рост реальной зарплаты украинцев. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Так, по сравнению с мартом 2020 года в текущем году уровень зарплаты стал больше на 9,5%. При этом, если сравнивать показатели за февраль и март 2021 года, то в первый месяц весны зарплата также возросла на 6,7%.

Напомним, что около две трети украинских компаний и предприятий планируют повысить зарплаты в течение последующих 12 месяцев.