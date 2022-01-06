Госстат: прибыль предприятий Украины снизилась в 7,5 раз

21:17 26 Август Киев, Украина

Неприятный финансовый результат (разница между доходами и расходами) из-за карантина , показали украинские предприятия.

До налогообложения больших и средних предприятий за январь – июнь 2020 года, финансовый результат составил 29,2 млрд грн. Это в 7,5 раза меньше, чем за первое полугодие прошлого года, когда предприятия отчитались о получении 218,1 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Темпы роста (снижения) прибыли и убытков (в % к аналогичному периоду предыдущего года)

При этом бухгалтерская прибыль предприятий составила 262,4 млрд грн, что на 10,1% больше в годовом измерении, однако получено убытков на сумму 233,2 млрд грн, что на 216,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2020 года составила 36,6% (год назад было 24,9%).