Госстат опубликовал данные по задержке зарплат в украинских регионах – подробности

Задолженность по заработной плате в Украине достигла 3,5 млрд гривен. Государственная служба статистики акцентирует внимание на том, что этот показатель снизился на 6% в сравнении с майскими цифрами. Отчетность приведена состоянием на 29 июня.

При этом с начала года зарплатные долги выросли на 739 млн грн, или 28,3%, а по сравнению с данными годичной давности – на 751 млн грн, или 28,9%.

На начало июня этого года основными должниками стали предприятия в таких отраслях:

промышленность – 74,8% от общей суммы;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 8,2%.

При этом больше половины долга образовано в таких регионах:

Донецкая область – 683,34 млн грн, 20,4% от общей суммы;

Харьковская – 492,45 млн грн, или 14,7%;

Днепропетровская – 411,61 млн грн, или 12,3%;

Киев – 463,01, или 13,8%.

Стоит отметить, что в апреле задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 5,4%. По состоянию на 1 мая сумма превысила 3,567 млрд грн.