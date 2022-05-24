Госслужба Украины несет убытки на материальной помощи

Государственная служба статистики требует пересмотреть законодательные акты, согласно которым ведомство выплачивает материальную помощь украинцам на открытие бизнеса. Согласно отчету Госстата из-за закрытия бизнесменами предприятий раньше 1 года работы, ведомство терпит колоссальные убытки. В 2020 году эта цифра достигла 56 млн гривен.

Аудиторы рассказали, что на помощь начинающим бизнесменам с июня 2015 года ушло около 180 млн гривен, при этом большая часть бизнесменов оказались на деле несостоятельными и прекратили работу через 4-5 месяцев.

Ранее сообщалось, что за время карантина безработным выплатили почти 2,3 миллиардов гривен. Недавно Кабмин выделил шесть миллиардов гривен для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них 1,277 миллиардов гривен направят на выплату помощи по безработице и 4,723 миллиардов — на выплаты по частичной безработице.

Специалисты службы занятости объясняют, что бывают ситуации, когда безработные получают выплаты от государства и устраиваются на работу. Чтобы избежать проблем, безработному нужно немедленно уведомить, если он нашел работу, подписал гражданско-правовой договор о выполнении работ или открыл собственное дело.