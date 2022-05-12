Госрезервы НБУ снизились – ведомство ухудшило прогноз

Заместитель главы Национального банка Украины заявил об ожиданиях НБУ по увеличению уровня международных украинских резервов. Чиновник заявил, что на данный момент ожидания НБУ несколько занижены.

Так, если раньше в Национальном банке ожидали роста показателя на уровне 29,1 млрд долларов конца года, то сейчас эту сумму прогнозируют лишь в 27 млрд долларов.

Однако это все-таки выше, чем фиксировалась в начале 2020 года. Тогда этот показатель равнялся 25,3 млрд долларов. В целом чиновник заявил, что все итоговые цифры в этом отношении непосредственно касаются соответствующих размещений со стороны Министерства финансов Украины.

Напомним, что Национальный банк Украины проинформировал о новых правилах оповещения клиентов. Так, все банки страны должны извещать своих клиентов об изменении тарифов на денежные переводы не позднее чем за 30 дней.