Госрезерв Украины хотят ликвидировать

14:50 28 Июль Киев, Украина

Кабинет министров внес предложение аннулировать службу Государственного резерва. Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства акцентрировал своё внимание на том, что в Европе такого формата госрезерва уже давно нет.

Кабмин хочет изменить механизмы формирования государственных резервов и отказаться от их хранения на мощностях государственных структур Госрезерва. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Государство через форвардные закупки или через другие инструменты для себя запас на коммерческих предприятиях. То есть, все прозрачно, все обновляется. Тем самым поддерживается и баланс рынка, баланс ценовой стабильности", — добавил министр.

По словам министра, государственных резервов в таком формате, как в Украине, не существует уже в странах Евросоюза. И украинское правительство хочет также перенять опыт стран Евросоюза.

Напомним, в мае после аудита складских мощностей Госрезерва разразился скандал. Ревизия обнаружила недостачу 2,7 тысяч тонн зерна на общую сумму 800 млн гривен в подразделениях Госрезерва в Черткове Тернопольской области.

Из документов следовало, что такое гигантское количество зерна якобы съели мыши. Для наглядности: 2,7 тыс тонн зерна — это 150 железнодорожных вагонов-зерновозов.