Госрегулирования цен на соцпродукты недостаточно для сдерживания кризиса

09:47 15 Февраль Киев, Украина





Следует понимать, что потребительская инфляция подскочила не только в Украине, но и в США (7%), странах ЕС (Польша 8, 6% и т.д.). Но здесь есть свои нюансы. Первое – эти государства уже давно внедряют системные программы поддержки бизнеса и промышленности. Польша несколько недель назад запустила Антиинфляционный щит 2, Германия, Франция, Соединенные Штаты влили миллиарды долларов/евро в собственные экономики. Нидерланды и Турция компенсируют производителям часть стоимости энергоносителей.



Второе, в Украине показатель инфляции хронически превышает 10% как по итогам прошлого года, так и в январе текущего. Более того, в индустрии эта цифра – 62, 2%. С отложенным временным лагом она крайне негативно отразится на покупательной способности украинцев.



Так, производители уже подняли оптовые цены на 70% по сравнению с январем 2021 года. Это признак того, что государственное регулирование цен на определенные категории социальных продуктов, установление предельной надбавки на газ для некоторых производственных отраслей – явно недостаточные шаги для сдерживания



Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).



По данным Госстата, среднестатистическая украинская семья тратит на продуктовую корзину 42% своего бюджета. При этом внутренние цены выросли на 85, 4%, а в текущем году прогнозируется и пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги в сторону увеличения последних.



Следовательно, правительству необходимо иметь комплексную антикризисную программу украинской экономики. Вышеупомянутые спорадические шаги (госрегулирование цен, удешевление газа для определенных категорий производителей) неспособны решить проблему инфляции в целом. Более того – настоящая угроза заключается в уменьшении объемов производства: в перерабатывающей отрасли АПК, мясомолочном, тепличном хозяйстве. Следовательно и экспорта – основного источника валютной выручки. В Украине продолжают расти цены на продовольственные товары. За последний год стоимость сахара, например, повысилась на 161, 5%, подсолнечного масла на 157, 7%, сала почти на 26%, говядины на 26, 3% и т.д. Такая ситуация связана с резким скачком тарифов на энергоносители (газ и электроэнергия) для индустрии, ростом минимальной заработной платы в Украине.Следует понимать, что потребительская инфляция подскочила не только в Украине, но и в США (7%), странах ЕС (Польша 8, 6% и т.д.). Но здесь есть свои нюансы. Первое – эти государства уже давно внедряют системные программы поддержки бизнеса и промышленности. Польша несколько недель назад запустила Антиинфляционный щит 2, Германия, Франция, Соединенные Штаты влили миллиарды долларов/евро в собственные экономики. Нидерланды и Турция компенсируют производителям часть стоимости энергоносителей.Второе, в Украине показатель инфляции хронически превышает 10% как по итогам прошлого года, так и в январе текущего. Более того, в индустрии эта цифра – 62, 2%. С отложенным временным лагом она крайне негативно отразится на покупательной способности украинцев.Так, производители уже подняли оптовые цены на 70% по сравнению с январем 2021 года. Это признак того, что государственное регулирование цен на определенные категории социальных продуктов, установление предельной надбавки на газ для некоторых производственных отраслей – явно недостаточные шаги для сдерживания кризиса на внутреннем рынке.Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).По данным Госстата, среднестатистическая украинская семья тратит на продуктовую корзину 42% своего бюджета. При этом внутренние цены выросли на 85, 4%, а в текущем году прогнозируется и пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги в сторону увеличения последних.Следовательно, правительству необходимо иметь комплексную антикризисную программу украинской экономики. Вышеупомянутые спорадические шаги (госрегулирование цен, удешевление газа для определенных категорий производителей) неспособны решить проблему инфляции в целом. Более того – настоящая угроза заключается в уменьшении объемов производства: в перерабатывающей отрасли АПК, мясомолочном, тепличном хозяйстве. Следовательно и экспорта – основного источника валютной выручки.

«Для производителей критически важна цена сырья, которое продолжает расти. К примеру, в молочной отрасли уже не менее года есть дефицит из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. По данным профильной ассоциации, в 2021 году на рынке Украины треть всей молочной продукции импортирована. Подорожали расходы из-за энергоносителей и в хлебопекарной отрасли, кондитерке, масличной промышленности и т.д.», - подчеркнули в УСПП.

На этом фоне наблюдается усиление импорта вышеперечисленных продуктов в Украину. Ведь в ЕС правительства идут на значительное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания. Соседняя Польша обнулила ставки, а во Франции они составляют 5, 5%, в Германии – 7%. Прогнозируется, что нулевой НДС на определенный период будет внедрен во всем ЕС уже во ІІ половине 2022 года.

«К слову, такой шаг не помог снизить цены, однако сдержал их дальнейший рост. Тем не менее, опыт ЕС показывает лучшую эффективность, чем государственное регулирование цен на определенные категории продуктов, как это сейчас в Украине», - отметили в УСПП.

По сути, Украине следует принять аналогичные решения, чтобы защитить внутренний рынок от наплыва импортируемой продукции. Ведь если та уже имеет маржу в 20%, то при других проблемах отечественных производителей украинские товары еще больше потеряют в конкурентоспособности.

«Тепличная продукция, мясо, молоко, фрукты – эти направления становятся неконкурентными по отношению к импорту. Проблема актуальна и в контексте недавно подписанного соглашения о ЗСТ с Турцией, являющегося мощным экспортером товаров агропереработки», - отметил президент УСПП.

Поэтому объединение бизнеса, работодателей и промышленников призывают правительство совместно разработать уже упомянутую комплексную антикризисную программу для экономики. Среди них речь идет и о релевантном европейском снижении ставок НДС, прозрачной защите внутреннего рынка от массированного импорта, недопущении социально-экономического кризиса, ухудшении платежеспособности потребителей.