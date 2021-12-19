Госпрограмма «Теплые кредиты» помогла 850 тыс семей

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению сообщило о результатах работы программы «Теплый кредит» в 2021 году. Согласно отчету, госпрограммой в текущем году воспользовалось 797 семей. Напомним, что «Теплый кредит» стартовал еще в 2014 году и направлен на приобретение украинцами товаров для оборудования энергоэффективного жилья.

"В первую неделю работы программы «теплых кредитов» в этом году ею уже воспользовались 797 семей. Они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия", - говорится в сообщении.

В частности, участники программы привлекли 32,4 млн грн на приобретение энергоэффективных материалов и оборудования для мероприятий в индивидуальных домах. Еще 0,5 млн грн было привлечено на установление твердотопливных котлов, что позволит уменьшить потребление газа.

Сейчас «теплые кредиты» предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.

Как сообщалось, за 6 лет введения государственной помощи в рамках программы «теплых кредитов», этой возможностью воспользовались более 850 тыс. семей. В 2021 году целевой группой для выдачи "теплых кредитов" стали частные дома, а за средства кредита можно будет приобрести «умные счетчики» электроэнергии, зарядные станции для электромобилей, системы накопления энергии и тому подобное.