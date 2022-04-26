Госпрограмма "5-7-9": представители какого бизнеса чаще берут кредиты

19:13 26 июля Киев, Украина

Более 20 тысяч кредитов , почти на 55 млрд грн. было выдано с момента старта госпрограммы "5-7-9", наиболее активно программой пользуются представители агросектора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (46%), торговли и производства (25%) и промышленной переработки (17%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от общей суммы всех кредитов (54,5 млрд грн) 20,2 млрд грн выданы на рефинансирование полученных ранее ссуд, 7 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 27,2 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

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