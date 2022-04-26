Госпрограмма "5-7-9": представители какого бизнеса чаще берут кредиты

Более 20 тысяч кредитов, почти на 55 млрд грн. было выдано с момента старта госпрограммы "5-7-9", наиболее активно программой пользуются представители агросектора.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что от общей суммы всех кредитов (54,5 млрд грн) 20,2 млрд грн выданы на рефинансирование полученных ранее ссуд, 7 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 27,2 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.
«Доступные кредиты 5-7-9%»: что необходимо знать
- С февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%», оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.
- 17 июня 2020 года Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы «5-7-9», смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.
- Кабинет министров 28 декабря внёс изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.
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