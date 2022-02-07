Госкосмос опубликовал финотчет за 2020 год

Финансовый отчет Государственного космического агентства за 2020 год показал убытки ведомства. Согласно цифрам, в минувшем году чистым стал убыток в сумме 810 млн 900 тыс гривен.

Согласно отчету, наибольшие убытки — у Южмаша им. А.Н. Макарова — более 672 млн грн, и госпредприятия «Укркосмос» — почти 138 млн грн. Предыдущие года для космических компаний тоже были убыточны. В частности, в 2019-м насчитали почти 434 миллиона гривен убытков. В 2018-м — почти 75 млн, а в 2017-м — 1,2 млрд грн.

Государственное космическое агентство управляет 15 компаниями, из которых только пять имеют незначительную прибыль. Пять — сильно убыточные, четыре — на стадии банкротства. Есть одна компания, которая не отчиталась о финансовом состоянии из-за увольнения всех ее работников.

Ранее сообщалось, что в Госкосмосе сообщают, что планируют создание спутниковой группировки и запуск космических аппаратов на орбиту. Запустят семь спутников. «Сич-2-30» станет первым из этой группировки. Это предусмотрено новой космической программой.