Госкомпании получили более 51 млрд гривен убытков за год
17:55 09 августа Киев, Украина
По итогам коронавирусного 2020 года украинские госкомпании получили более 51 миллиарда убытков, такая тенденция продолжилась и в 2021 году.
Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.
"В убыток сработали 463 предприятия, а неэффективными признаны 1,53 тыс. предприятия", – рассказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.
По его словам, негативная тенденция продолжилась и в первом квартале 2021 года.
«Как следствие, в первом квартале 2021 года управление 34 субъектов признано негативным»,
— говорится в сообщении Минэкономики
.
Украина владеет 3,3 тысячами предприятий, однако прибыль приносят меньше 950 из них, а половина - вовсе не работает.
"Главный принцип – в государственной собственности должны остаться только те объекты, которые связаны с выполнением государством своих функций", - подчеркнул Любченко.
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