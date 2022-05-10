Госкомпании получили более 51 млрд гривен убытков за год

17:55 09 августа Киев, Украина

По итогам коронавирусного 2020 года украинские госкомпании получили более 51 миллиарда убытков, такая тенденция продолжилась и в 2021 году.



Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

"В убыток сработали 463 предприятия, а неэффективными признаны 1,53 тыс. предприятия", – рассказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, негативная тенденция продолжилась и в первом квартале 2021 года.

«Как следствие, в первом квартале 2021 года управление 34 субъектов признано негативным», — говорится в сообщении Минэкономики

Украина владеет 3,3 тысячами предприятий, однако прибыль приносят меньше 950 из них, а половина - вовсе не работает.