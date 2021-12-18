Госказна Украины: остаток средств вырос на 0,35%

После роста в феврале, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в марте вырос на 0,35% с 30,037 млрд гривен (на 1 марта) до 30,144 млрд гривен (на 1 апреля). Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2021 году составлял 12,013 млрд гривен (по состоянию на 1 января), а максимальный – 30,144 млрд гривен - по состоянию на 1 апреля. Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен - по состоянию на 1 июля.

В 2020 году остаток средств на ЕКС сократился с 17,548 млрд гривен до 12,013 млрд гривен. В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,548 млрд гривен.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.