Госказна снова дала денег на нужды ПФУ

Пресс-служба Государственной казначейской службы опубликовала информацию о работе с Пенсионным Фондом. Согласно данным, за первые 4 месяца ПФ Украины увеличил свой долг перед Казначейством. Сумма, на которую вырос долг в период с января по апрель – 9,904 млрд гривен.

Отметим, что ранее в ПФУ говорили о недостатке финансирования, которое Фонд получает за счет налогов, поступивших от Единого социального взноса. Таким образом ведомство достаточно часто берет в долг средства у Госказанчейства для того, чтобы своевременно заплатить украинцам пенсию.

От начала года Фонд увеличил свою задолженность перед ведомством на 9,904 млрд грн — до 71,983 млрд грн. При этом в прошлом году долг ПФУ вырос сразу на 14 млрд грн.

Напомним, что в Украине с 1 июля текущего года пообещали повысить пенсионные выплаты отечественным пенсионерам. Указывается, что от 1 июля уровень минимальных пенсионных выплат составит 1854 гривны. В среднем, пенсия вырастет на 85 гривен.