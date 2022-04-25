Госдолг Украины вырос до 2,3 триллиона гривен

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил об увеличении государственного долга Украины. Согласно данным цифры выросли на 17% - до 2,3 триллиона гривен.

"В основном - из-за девальвации гривны. Только на обслуживание долга было направлено каждую восьмую гривну доходов госбюджета", - написал Пацкан в соцсетях.

Также он сообщил, что в январе-сентябре доходы бюджета составили 75,6% плана на год. По оценке специалистов Счетной палаты, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен.