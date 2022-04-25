Госдолг Украины вырос до 2,3 триллиона гривен
13:25 26 ноября Киев, Украина
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил об увеличении государственного долга Украины. Согласно данным цифры выросли на 17% - до 2,3 триллиона гривен.
"В основном - из-за девальвации гривны. Только на обслуживание долга было направлено каждую восьмую гривну доходов госбюджета", - написал Пацкан в соцсетях.
Также он сообщил, что в январе-сентябре доходы бюджета составили 75,6% плана на год. По оценке специалистов Счетной палаты, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен.
"Вместе с тем ситуация с расходами не такая оптимистичная. Так, в январе-сентябре расходы общего фонда на 93 млрд грн, или 11%, меньше плана на отчетный период. Только один пример - в результате просчетов при подготовке решений о выделении средств из фонда COVID -19, длительного утверждения паспортов отдельных бюджетных программ, незавершение процедур закупок не использовано 24800000000 грн по 20-ти из 25-ти бюджетных программ ", - отметил Пацкан.
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