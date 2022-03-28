Госдолг Украины растет – Минфин опубликовал цифры

Пресс-служба Министерства финансов опубликовала отчет, в котором видно увеличение государственного долга Украины за период мая 2021. Согласно цифрам долговые обязательства выросли на 190 млн долларов. Сейчас долг Украины составляет $91,52 млрд.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в мае в долларовом выражении возрос на 0,16% – до $81,5 млрд, в гривневом – сократился на 0,75%, до 2,24 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 0,16% – до $45,19 млрд (в гривне снизился на 0,74% – до 1,24 трлн грн).

Гарантированный государством долг в мае в долларовом эквиваленте вырос на 0,7% – до $10,02 млрд, в гривне – снизился на 0,26%, до 275,54 млрд грн, свидетельствуют данные министерства. Согласно им, с начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 1,4% в долларовом эквиваленте и на 17,51% – в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам мая выросла до 36,21%, в гривне – также до 36,21%, в СПЗ – до 13,59%, однако доля обязательств в евро снизилась до 13,39%, в иене – до 0,59%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в мае укрепился до 27,5 грн/долл по сравнению с 27,75 грн/долл в апреле, 27,88 грн/долл – в марте.