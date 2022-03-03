Госдолг Украины – как отдавать кредиты?

В Украине государственный долг достиг отметки 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.

По последним данным Министерства финансов, общий госдолг Украины составляет около 2,338 трлн грн (около 85,1 млрд долл.). За первые полгода 2020-го сумма долга в долларах выросла на 0,8%, а в гривнях – почти на 10%! Но уже в августе Минфин отчитался об уменьшении долга в гривневом эквиваленте на 16,9 млрд грн. В частности, немного уменьшился долг по облигациям внутреннего государственного займа и задолженность перед МВФ.

Но радоваться такой тенденции пока рано. Мы все равно вынуждены брать новые займы, поскольку из года в год тратим больше, чем зарабатываем. Дефицит бюджета 2021-го года составит 6% от ВВП (это не столь критично, ведь в 2020-м он планировался на уровне 7,5%). Если перевести проценты в денежный эквивалент, то дефицит равняется примерно 270,35 млрд грн, что на 30 млрд грн меньше, чем в текущем году. Но дыру в бюджете все равно нужно заполнять, для этого Минфин уже планирует взять взаймы – 263 млрд грн в следующем году (примерно 5,8% от ВВП).

Вместе с тем нужно еще и обслуживать старые долги. "Кредиторам в следующем году придется выплатить почти 600 млрд грн, – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – Внешние выплаты при этом составят более 160 млрд грн (около $ 5,5 млрд). По облигациям внутреннего займа придется заплатить около 440 млрд грн".

По информации Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, несмотря на данные бюджета, на самом деле в течение 2021 года Министерству финансов придется взять в долг 702 млрд грн, чтобы не только профинансировать дефицит следующего года, но и покрыть долги текущего. По подсчетам экспертов Киевской школы экономики, практически каждая 8-я гривня госбюджета в следующем году пойдет на оплату процентов по долгам.