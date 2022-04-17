Госбюджет Украины выполнен по расходам на 64,8%

Текущий год был сложным для экономики Украины, поэтому будет интересно посмотреть, как выполняется главный финансовый план страны. По данным Минфина Украины, с января по сентябрь текущего года бюджет выполнен по доходам на 75,6%, а по расходам - на 64,8%.

Иначе говоря, ряд статей бюджета нефинансируемых из-за отсутствия ресурсов. Всего бюджет получил доходов на 765,1 млрд гривен, а расходов профинансированы на 843,25 млрд гривен. Таким образом, дефицит составляет около 78,14 млрд гривен. Исходя из текущей динамики, к концу года по расходам бюджет так и не будет выполнено. Посмотрим на структуру доходов государственного бюджета

Большая часть приходится на налоговые поступления, где наибольшую «удельный вес» (64%) занимают внутренние налоги на товары и услуги (акцизы и НДС). На втором месте идут налоги на прибыль и доходы физических лиц, существенно упали из-за последствий пандемии COVID-19. Фактически «карантин выходного дня» влияют на поступление по данной статье, существенно сокращая налоговую базу. НБУ перечислил в бюджет прибыли на 42,72 млрд гривен.