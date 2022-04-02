Госбюджет сверх нормы – в октябре выполнен на 110%

Государственный бюджет в октябре 2020 года был выполнен сверх нормы – на 110%. Об этом на своей странице Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что в ближайшее время Правительство сконцентрирует внимание на полноценной европейской реформе таможни. По его словам, новое руководство Государственной таможенной службы должно в корне изменить ситуацию и внедрить важные евроинтеграционные решения.
Доходы государственного бюджета в октябре составили 77,2 млрд. грн., что 8,5% больше, чем в прошлом году. В то же время объем возмещения НДС в октябре уменьшился на 10,7% по сравнению с октябрем прошлого года.
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