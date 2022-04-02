Госбюджет сверх нормы – в октябре выполнен на 110%

Государственный бюджет в октябре 2020 года был выполнен сверх нормы – на 110%. Об этом на своей странице Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В октябре государственный бюджет выполнен на 110%. Благодаря борьбы со схемами, налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%. В целом за 10 месяцев этого года бюджет выполнен на 99%. При этом, когда наше правительство пришло в марте, то выполнение бюджета за 3 месяца было на уровне 88%", - написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Правительство сконцентрирует внимание на полноценной европейской реформе таможни. По его словам, новое руководство Государственной таможенной службы должно в корне изменить ситуацию и внедрить важные евроинтеграционные решения.

"Новое руководство ГТС должно в корне изменить ситуацию и внедрить те важные евроинтеграционные решения, которые приняло правительство в последние полгода", - добавил глава правительства.

Доходы государственного бюджета в октябре составили 77,2 млрд. грн., что 8,5% больше, чем в прошлом году. В то же время объем возмещения НДС в октябре уменьшился на 10,7% по сравнению с октябрем прошлого года.