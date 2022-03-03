Госбюджет пополнен на 9,4 млрд грн – Слобожанская таможня

Таможенные службы в Украине значительно пополняют бюджет страны. Это обусловлено налогами, пошлинами и прочими государственными сборами, необходимыми для правильного функционирования системы.

С начала 2020-го в государственный бюджет Украины Слобожанская таможня направила более 9,4 млрд гривен. Как сообщили в пресс-службе таможни, дополнительные средства (414, 6 млн) удалось получить за счет контроля таможенной стоимости – 374,9 млн, контроля за определением страны происхождения – 23,6 млн и классификационной работы – 16,1 млн гривен.

Основные бюджетообразующие налоги с начала года – 8,5 млн НДС, 708,9 млн ввозной пошлины, 144,4 млн гривен акцизного налога и тому подобное. Только в сентябре Слобожанская таможня направила в государственный кошелька 1,2 млрд гривен.

Как отмечает руководитель регионального ведомства Юрий Мищенко, с мая наблюдается положительная динамика поступлений - в мае 912,8 млн, июне – 1035,8 млн, июле - 1 137,2 млн, августе - 1 177,9 млн гривен.