Госбюджет будут утверждать несмотря на вспышку коронавируса

В проект Государственного бюджета вносятся всё новые и новые правки. Не смотря на это Парламент готов рассматривать их поочередно, чтобы сделать проект окончательным и утвердить его.

Парламент сможет рассмотреть проект бюджета в первом чтении 20 октября, несмотря на эпидемию коронавируса среди нардепов, считает Кравчук. Народные депутаты внесли более пяти тысяч правок з проекту закона о госбюджете на следующий год. Об этом в эфире телеканала Прямой в среду, 7 октября, сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

“На следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки. Подано около пяти тысяч поправок в бюджет”, – рассказала нардеп. В случае необходимости бюджетный комитет будет работать в режиме видеоконференции.

Кравчук считает, что Рада сможет собраться 20 октября на заседание для рассмотрения бюджета-2021 в первом чтении, несмотря на карантин из-за коронавируса у депутатов. Сейчас, по ее словам, болеют 22 нардепа. “Сейчас болеет, насколько я помню, 22 народных депутата в целом в Верховной раде и в нашей фракции – девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег”, – сказала “слуга народа”. Напомним, Кабмин передал в Раду госбюджет на 2021 год 18 сентября. Принять его планируют до декабря.