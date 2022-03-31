Госбюджет 2021 приняли в первом чтении – основные статьи

Государственный бюджет 2021 приняли в первом чтении. В Верховной Раде 275 голосов «за», народные депутаты от «ЕС», «Голос» и «ОПЗЖ» воздержались.

"Спасибо народным депутатам за государственную позицию, а бюджетному комитету и Министерству финансов за оперативную работу и анализ более 2 тысяч правок. Часть из них будут учтены при подготовке бюджета ко второму чтению. Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество с парламентариями. Ведь вовремя принятый бюджет - это ответственность перед людьми и перед общинами, которые впервые будут формировать свои местные бюджеты", - прокомментировал Денис Шмыгаль.