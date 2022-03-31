Госбюджет 2021 приняли в первом чтении – основные статьи

14:37 05 ноября Киев, Украина

Государственный бюджет 2021 приняли в первом чтении. В Верховной Раде 275 голосов «за», народные депутаты от «ЕС», «Голос» и «ОПЗЖ» воздержались.

"Спасибо народным депутатам за государственную позицию, а бюджетному комитету и Министерству финансов за оперативную работу и анализ более 2 тысяч правок. Часть из них будут учтены при подготовке бюджета ко второму чтению. Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество с парламентариями. Ведь вовремя принятый бюджет - это ответственность перед людьми и перед общинами, которые впервые будут формировать свои местные бюджеты", - прокомментировал Денис Шмыгаль.

Фото: Статьи расходов в Госбюджете 2021 частично утвердили

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году они разработали «бюджет возможностей». Среди ключевых его приоритетов:

  • Медицина и образование. На медицину планируется выделить рекордные 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, чем годом ранее. На образование - рекордные 174 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем было заложено в бюджете на 2020 года.
  • Минимальная зарплата поднимется с 1 января до 6000 грн, с 1 июля - до 6500 грн.
  • Финансирование «Большой стройки» увеличат на 16% - до 150 млрд грн. Планируется построить и отремонтировать рекордные 7 тыс. км дорог.
  • Вырастут соцвыплаты: 324 млрд грн.
  • Поддержка бизнеса через кредитование - 12 млрд грн.