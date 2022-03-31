Госбюджет 2021 приняли в первом чтении – основные статьи

Государственный бюджет 2021 приняли в первом чтении. В Верховной Раде 275 голосов «за», народные депутаты от «ЕС», «Голос» и «ОПЗЖ» воздержались.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году они разработали «бюджет возможностей». Среди ключевых его приоритетов:
- Медицина и образование. На медицину планируется выделить рекордные 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, чем годом ранее. На образование - рекордные 174 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем было заложено в бюджете на 2020 года.
- Минимальная зарплата поднимется с 1 января до 6000 грн, с 1 июля - до 6500 грн.
- Финансирование «Большой стройки» увеличат на 16% - до 150 млрд грн. Планируется построить и отремонтировать рекордные 7 тыс. км дорог.
- Вырастут соцвыплаты: 324 млрд грн.
- Поддержка бизнеса через кредитование - 12 млрд грн.
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