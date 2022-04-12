Госбюджет 2021 примут с нарушением регламентных сроков

Даниил Гетманцев заявил о том, что несмотря на регламент, Верховная Рада не успевает принять и утвердить государственный бюджет 2021 года. Регламентированный срок – 1 декабря – будет нарушен.

После принятия проекту закона в первом чтении 5 ноября Минфин начал работать над учетом всех поправок и предложений нардепов. Второе чтение состоится только после получения проекту бюджета от Кабмина. А это возможно не ранее начала декабря, считает Гетманцев.

«Мы, разумеется, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, не соблюдаем этого срока ... »- сказал нардеп.

Отметим, что в проект госбюджета на 2021 заложен дефицит на уровне 6%, или 270 млрд гривен. В Нацбанке заявили, что покрывать дефицит за счет эмиссии гривны не будут. В проект бюджета заложены следующие показатели:

Ожидаемый рост экономики в 2021 году - 4,6%;

Ожидаемая инфляция - 7,3% годовых;

Средний курс валюты в 2020 году будет 29,1 гривни за доллар США;

Средняя зарплата в Украине (по бюджетным прогнозом) будет 13,6 тысячи гривен в месяц;

Доходы украинского бюджета-2021 - 1017 миллиардов гривен;

Расходы бюджета – 1330 млрд гривен;

Предельный дефицит госбюджета - 270 млрд гривен;

Предельный объем гарантированного государством долга - почти 305 млрд гривен;

На национальную безопасность и оборону планируется выделить 5,9% от ВВП.

На повышение минимальной зарплаты заложено 41,4 миллиарда гривен. С января она поднимется до 6000 гривен в месяц, а с июля - до 6500.

Бюджет предусматривает увеличение финансирования образования на 34 миллиарда и медицины на 27,5 млрд. В бюджет заложили вакцинации украинский от Covid-19 - 2,6 миллиарда гривен.