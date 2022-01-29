Госбюджет 2021 – что ожидает страну

12:53 14 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 14 сентября 2020 года, возможно, состоится принятие Государственного бюджета для 2021 года. Политики рассчитывают на быстрое решение спорных вопросов, а также разумное распределение финансов для будущего страны.

Проект Государственного бюджета на 2021, который Кабинет министров сегодня принял и подал в Верховную Раду, является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности. Правительство рассчитывает на конструктивное сотрудничество с парламентом и оперативное принятие этого документа. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает СМИ со ссылкой на пресс службу правительства.

"Сегодня правительство подаст проект госбюджета на 2021 в Верховную Раду. Проект основного финансового документа страны является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности. Основное внимание: поддержка граждан и бизнеса, новый толчок развитию регионов, продолжение обновления инфраструктуры. В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития. Правительство рассчитывает на конструктивное сотрудничество с парламентом и оперативное принятие этого документа ", - отметил Шмыгаль.

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, основывается на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.