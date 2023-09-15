Госбюджет-2024: Шмыгаль объяснил, как будет действовать принцип перераспределения НДФЛ

18:46 15 сентября Киев, Украина





Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Путем перераспределения Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных бюджетов планируется направить в госбюджет около 96 млрд гривен в следующем году. Часть этих средств пойдет на "Армию дронов", а другая часть — на производство украинской военной техники и украинских боеприпасов.Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 15 сентября.

"Это впервые мы массово начинаем стимулировать производство украинского ВПК. Расширение, рост — это важные программы, это все закладывается в этот бюджет. Мы оставляем бюджеты общин не обиженными. Остатки в сумме по состоянию сегодня 216 млрд гривен на счетах их бюджетов останутся в их распоряжении", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что будут определенные ограничения в части использования средств из местных бюджетов, то есть не будет разрешено финансирование вещей, "не касающихся сегодняшних потребностей нашего государства".

"Мы оставляем все дотации: дотацию выравнивания, реверсная дотация также остается. Правительство гарантирует, что бюджеты общин не будут меньше, чем в 2021 году, или не будут дефицитными в части нужд, особенно в тех регионах, где идут боевые действия, или в прифронтовых регионах". В общей сложности прирост городских бюджетов в следующем году составит 75 млрд грн", — сказал он.

Глава правительства также подчеркнул, что важно покупать дроны именно централизованно с их соответствующим кодированием, ведь по состоянию на данный момент не все дроны эффективны под российским РЭБом. Кроме того, нужно учить украинских военных управлять беспилотниками.