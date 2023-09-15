Госбюджет-2024: Шмыгаль объяснил, как будет действовать принцип перераспределения НДФЛ

Путем перераспределения Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных бюджетов планируется направить в госбюджет около 96 млрд гривен в следующем году. Часть этих средств пойдет на "Армию дронов", а другая часть — на производство украинской военной техники и украинских боеприпасов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 15 сентября.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 15 сентября.
Шмыгаль отметил, что будут определенные ограничения в части использования средств из местных бюджетов, то есть не будет разрешено финансирование вещей, "не касающихся сегодняшних потребностей нашего государства".
Глава правительства также подчеркнул, что важно покупать дроны именно централизованно с их соответствующим кодированием, ведь по состоянию на данный момент не все дроны эффективны под российским РЭБом. Кроме того, нужно учить украинских военных управлять беспилотниками.
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