Госбанки рискуют остаться без внешнего финансирования

14:14 15 Февраль Киев, Украина

Эксперты считают, что кризис в Украине может спровоцировать прекращение внешнего финансирования банков.

Для ПриватБанка, Укргазбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка международное агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз, снизив оценку с «положительного» на «стабильный». Провести корректировки аналитики были вынуждены в связи с ухудшением политической ситуации в стране.



Другими словами, политическая напряженность в Украине негативно отражается на внутреннем рынке, поэтому иностранные инвесторы менее заинтересованы продолжать правительственные программы, а в некоторых случаях и вовсе отказываться от сотрудничества. В результате, государственные банки рискуют остаться без внешнего финансирования.



Аналитики из Fitch Ratings подтвердили долгосрочные оценки дефолта эмитента государственных банков в обеих валютах на уровне В.



В настоящий момент в Соединенных Штатах обсуждается план по предоставлению Украине помощи в размере 1 миллиарда долларов.