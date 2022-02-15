Госбанки рискуют остаться без внешнего финансирования

Эксперты считают, что кризис в Украине может спровоцировать прекращение внешнего финансирования банков.
Для ПриватБанка, Укргазбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка международное агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз, снизив оценку с «положительного» на «стабильный». Провести корректировки аналитики были вынуждены в связи с ухудшением политической ситуации в стране.
Другими словами, политическая напряженность в Украине негативно отражается на внутреннем рынке, поэтому иностранные инвесторы менее заинтересованы продолжать правительственные программы, а в некоторых случаях и вовсе отказываться от сотрудничества. В результате, государственные банки рискуют остаться без внешнего финансирования.
Аналитики из Fitch Ratings подтвердили долгосрочные оценки дефолта эмитента государственных банков в обеих валютах на уровне В.
В настоящий момент в Соединенных Штатах обсуждается план по предоставлению Украине помощи в размере 1 миллиарда долларов.
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