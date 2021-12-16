Госавиация опубликовала отчет о пассажиропотоке

В первом квартале 2021-го количество пассажиров на украинских аэродромах снизилась на более чем 50%, а в целом услугами авиакомпаний воспользовались только 1,8 млн человек. Такие данные обнародовали в Госавиации со ссылкой на собственную статистику.

За период с января по март текущего года украинские авиакомпании также много потеряли, ведь их пассажиропоток снизился (включая и внутренние рейсы) на 43,9% и составил чуть менее 1,1 млн человек. В целом украинские авиакомпании выполнили за первый квартал 2021 года 10,3 тыс. рейсов, из них международные сократились на 42,7%.

Несмотря на сложную ситуацию с авиасообщением, украинское правительство планирует построить международный аэропорт на Закарпатье. Речь идет о поселке Среднее, зато раньше в перечне локаций были также Ужгород и Мукачево.