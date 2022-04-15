Горячее питание в поездах «Укрзализныци» станет реальностью

«Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» начала тестировать различные варианты питания в междугородних пассажирских поездах. Для этого привлекаются различные представители бизнеса, связанного с общественным питанием. Главный критерий, помимо высокого качества продукции и услуг в этой сфере, - соблюдение актуальных противоэпидемиологических требований.

Глава «Пассажирской компании» Александр Перцовский рассказал, что на фазе тестирования УЗ прибегает к помощи различных коммерческих организаций, оказывающих услуги общепита. Тестируются различные форматы предоставления питания для пассажиров во время путешествий. После того, как будет определен оптимальный вариант предоставления питания, проведут открытый конкурс и масштабируют данный сервис на все поезда «Укрзализныци».

На данный момент наиболее интересным представляется вариант добавления функции заказа еды при покупке билета онлайн.

«Например, пассажиру будет предложено определенное меню, которое заранее будет подготовлено и передано в вагон проводникам», - рассказал Перцовский.

Помимо питания в поездах, новое руководство «Укрзализныци» готово рассмотреть предложения от бизнеса по предоставлению других услуг в поездах, например, предоставление доступа к интернету, продажа периодических изданий и т.д.

«Наша цель - вернуть пассажиров в поезда и предоставить им достойный уровень комфорта во время путешествий", - добавил Александр Перцовский.

Отметим, что услуга питания по выбору из меню заранее при покупке билета уже очень давно практикуется авиаперевозчиками и пользуется большим спросом. Несомненно, в поездах данная услуга тоже полюбится пассажирами.