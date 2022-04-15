Горячее питание в поездах «Укрзализныци» станет реальностью

«Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» начала тестировать различные варианты питания в междугородних пассажирских поездах. Для этого привлекаются различные представители бизнеса, связанного с общественным питанием. Главный критерий, помимо высокого качества продукции и услуг в этой сфере, - соблюдение актуальных противоэпидемиологических требований.
Глава «Пассажирской компании» Александр Перцовский рассказал, что на фазе тестирования УЗ прибегает к помощи различных коммерческих организаций, оказывающих услуги общепита. Тестируются различные форматы предоставления питания для пассажиров во время путешествий. После того, как будет определен оптимальный вариант предоставления питания, проведут открытый конкурс и масштабируют данный сервис на все поезда «Укрзализныци».
На данный момент наиболее интересным представляется вариант добавления функции заказа еды при покупке билета онлайн.
Помимо питания в поездах, новое руководство «Укрзализныци» готово рассмотреть предложения от бизнеса по предоставлению других услуг в поездах, например, предоставление доступа к интернету, продажа периодических изданий и т.д.
Отметим, что услуга питания по выбору из меню заранее при покупке билета уже очень давно практикуется авиаперевозчиками и пользуется большим спросом. Несомненно, в поездах данная услуга тоже полюбится пассажирами.
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