Город Черноморск заплатил свыше 2,4 миллиарда гривен налогов

14:50 18 Август Киев, Украина

Официальный сайт Черноморского городского совета опубликовал информацию об налоговых поступлениях. Их в этом году собралось почти 2,5 миллиарда гривен, что на 76 миллионов гривен превышает прошлогодние показатели.

В государственный бюджет направлено более 1 млрд гривен. Значительную долю от этой суммы составляют поступления по налогу на добавочную стоимость - почти 472 млн гривен. Это составляет 46% всех поступлений. 262 млн гривен - налог на доходы физлиц. 94 млн гривен - налог на прибыль. 65 млн гривен - военный сбор.

Местные бюджеты получили более 1,4 млрд гривен.

Самый весомый в формировании местного бюджета остается налог на доходы физических лиц. Он составляет более 784 млн гривен или 56% поступлений. Платы за землю поступило почти 292 млн гривен. Около 183 млн гривен единого налога, из которых 134 млн гривен уплачено предпринимателями.

В январе-июле 2020 года субъектами хозяйствования территории обслуживания Черноморского управления уплачено более 912 млн гривен единого социального взноса. Это на 1,7 млн гривен больше, чем за такой же период прошлого года.