«Голос» предложил антикризисный законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5346 от фракции «Голос». Цель закона – поддержать экономику страны и разработать антикризисную стратегию для Украины и бизнеса.
Он предусматривает освобождение от уплаты ЕСВ (единого социального взноса) всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина, и мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки.
Депутаты напоминают: когда государство выдавало восемь тысяч гривен во время январского локдауна, 60 процентов предпринимателей получили отказ ввиду несоответствия предприятия КВЭДам.
Именно поэтому на следующей неделе фракция «Голос» планирует провести круглый стол с представителями бизнеса, чтобы обсудить получение помощи по первым пяти КВЭДам и другие шаги, которые бы помогли бизнесу во время третьего локдауна.
По итогам 2020 года, констатируют депутаты из фракции «Голос», в Украине 232 тысячи ФЛП прекратили работу. Это на 16 процентов больше, чем в предыдущем году.
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