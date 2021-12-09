«Голос» предложил антикризисный законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5346 от фракции «Голос». Цель закона – поддержать экономику страны и разработать антикризисную стратегию для Украины и бизнеса.

Он предусматривает освобождение от уплаты ЕСВ (единого социального взноса) всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина, и мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки.

«Власть допускает ту же ошибку, потому что право на помощь имеют лишь предприниматели, у которых с определенным правительством перечнем совпадает лишь основной КВЭД (классификатор видов экономической деятельности). «Голос» понимает, как важно поддержать бизнес, который выживает во время ограничений. После регистрации нашего законопроекта № 5346 о поддержке бизнеса в «Голос» обратились и бизнес-ассоциации, и предприниматели из региональных организаций со своими кейсами», — сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Депутаты напоминают: когда государство выдавало восемь тысяч гривен во время январского локдауна, 60 процентов предпринимателей получили отказ ввиду несоответствия предприятия КВЭДам.

Именно поэтому на следующей неделе фракция «Голос» планирует провести круглый стол с представителями бизнеса, чтобы обсудить получение помощи по первым пяти КВЭДам и другие шаги, которые бы помогли бизнесу во время третьего локдауна.

По итогам 2020 года, констатируют депутаты из фракции «Голос», в Украине 232 тысячи ФЛП прекратили работу. Это на 16 процентов больше, чем в предыдущем году.