Годовой доход на человека в Украине ниже, чем в Монголии

МВФ опубликовал данные о доходе на человека в странах мира. Украина оказалась в рейтинге ниже Монголии и Вьетнама. Оказалось, что годовой доход на человека в стране составляет $3 424

Согласно данным МВФ, доход на душу населения в Украине оказался равен 3 424 доллара в год. При этом, в Беларуси сумма составила 6 133 доллара, в Узбекистане – 1 762, в Казахстане – 8781 доллара в год, в России – 9 972 доллара.

Следует отметить, что доходы украинцев ниже, чем граждан Вьетнама и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Напомним, что Андорра присоединилась к Международному валютному фонду, тем самым она стала уже 190-й страной-членом этой организации. Также страна присоединилась и к IMF Constituency.

Известно, что эта страна – одна из самых маленьких на всей территории Евросоюза, она расположена в горах между Испанией и Францией. Площадь страны – это всего 468 квадратных километров, а население страны – чуть более 77,5 тысяч человек. Язык в Андорре каталонский.

Ранее стало известно, что выдача следующих траншей Украине Международным валютным фондом зависит от воплощения в жизнь реформ в стране, выполнения взятых на себя обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом по программе предоставления траншей.