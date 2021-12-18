Главные недостатки госбюджета-2022

15:00 03 Декабрь Киев, Украина

Верховная Рада проголосовала за бюджет-2022 во втором чтении. Доходы госбюджета увеличены против первого рассмотрения и предусмотрены на уровне 1,322 трлн грн.

По расчетам правительства, государственная смета будет наполняться из-за налога на прибыль предприятий (21,1 млрд грн), рентной платы за пользование недрами (почти 24 млрд.грн), НДС с производимых в Украине товаров и услуг (13,3 млрд.грн). Также было отмечено, что недавно проголосованный закон No5600, которым усиливается фискальное давление на заурядное предпринимательство, тоже заложит основы для дополнительных поступлений в бюджет.



Украинский союз промышленников и предпринимателей(УСПП,) Антикризисный совет общественных организаций, работодатели и другие деловые ассоциации не поддержали законопроект No5600 как ухудшающий бизнес-климат и увеличившую долю теневой экономики.

Проголосованный документ еще не покинул парламент, только после прохождения определенных процедур он будет направлен на подпись Президенту.

Беспокоит и искусственное занижение показателя потребительской инфляции. Такая запланирована на следующий год на уровне 6,2%. Помимо того, уже сейчас последняя достигла показателя 10,9% и будет иметь тенденцию к росту из-за девальвации национальной валюты, дорогостоящих энергоресурсов, отсутствия стабильной базы для экономического роста.

Следовательно, минимальные и средние заработные платы, социальные выплаты, пенсии и т.д. будут рассчитываться, отталкиваясь от объективно заниженного показателя. А потому не будут соответствовать реальной стоимости жизни.

Прожиточный минимум с 1 января 2022 будет составлять 2393 грн, что минимум вдвое меньше фактической стоимости продуктовой корзины, не говоря уже о других расходах.

Во втором чтении выросла и расходная часть сметы. В частности, еще 8 млрд.грн. направят в поддержку отдельных отраслей экономики (без четкого распределения). Из них 3 миллиарда гривен. – на тысячу украинцам за вакцинацию.

«Инициатива выделения 1 тыс. грн. с возможностью ее расходования внутри страны (кино, театры, поездки) – сама по себе хорошая. Впрочем, она не отвечает масштабу проблем, с которыми столкнулись практически все отрасли экономики. Нет предварительных расчетов, насколько это улучшит положение сектора культуры или пассажирских перевозок, кроме того, промышленность, малый и средний бизнес, агропереработка и т.д. – действительно бы нуждались в какой-либо системной поддержке со стороны государства в условиях карантинных ограничений», - подчеркнули в УСПП.

Критически мало средств выделено на стратегические задачи – техническое переоснащение и модернизацию государственных угольных предприятий (400 миллионов), создание центров креативной индустрии (200 миллионов) и запуск работы Фонда частичного гарантирования кредитов сельскому хозяйству (200 миллионов).



Особенно учитывая тот факт, что есть острый дефицит угля, импортируемого по завышенным ценам, а собственная добыча на низкой отметке именно из-за критического состояния большинства шахт. Относительно креативных индустрий это шанс Украины понемногу отходить от сырьевого типа экономики. Напомним, наша страна в пятерке государств мира по количеству профессиональных IТ-специалистов, и именно на

эту область нужно в дальнейшем делать одну из основных ставок.

На фоне принятия закона No5600 (хотя пока еще не подписанный Президентом), что значительно увеличит налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей, 200 млн. грн для соответствующего Фонда гарантирования кредитов с/х – тоже очень мало.



Позитивом является выделение 1 млрд гривен на компенсацию процентных ставок по кредитам и договорам в области машиностроения.

Впрочем, гораздо больший эффект дало бы принятие законопроекта о локализации No3739, искусственно тормозящегося в Верховной Раде уже более 1,5 года. По подсчетам предпринимательского сообщества, работодателей этот закон дал бы 4% роста ВВП и +60 тыс. новых рабочих мест.

Также ранее УСПП обращал внимание правительства, что номинального Меморандума о компенсациях цен и тарифов на газ местными властями недостаточно, для этого нужно увеличить финансирование. Следовательно, в поддержку местных бюджетов по теплоснабжению будет дополнительно выделено около 1,5 миллиарда гривен.

Основным недостатком бюджета на 2022 год уже традиционно является отсутствие базы для восстановления экономического развития. При этом не представлена и Программа деятельности правительства, что в разы снижает эффективность коммуникаций Кабмин-Верховный Совет и качество проведения реформ.

Не предусмотрены практически никакие формы поддержки, антикризисных программ для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, скачка цен на энергоресурсы. То же касается и промышленности. На грани банкротства из-за цен на энергоносители – целые отрасли: химпром, сахарное, тепличное хозяйство, агропереработка и т.д. Поэтому дорожает пищевая продукция, под угрозой весенняя посевная. Как будут решаться указанные проблемы – неизвестно.



Недостаточно профинансированными останутся стратегические отрасли промышленности – оборонка, космическая отрасль и авиастроение. При том, что масштабные частные инвестиции сюда так и не были привлечены. В планах создания национальной авиакомпании и взятия в лизинг/покупку 20 (!) Airbus во Франции, строительство украинского корвета в Турции и т.д.



Повышение минимальных зарплат и пенсий состоится всего на несколько сотен гривен, что является консервацией бедности. Параллельных мер по стимулированию самозанятости, создания рабочих мест также нет. Помимо того, растут темпы трудовой и бизнес-миграции, от 5 до 7 млн украинцев за рубежом, 60% возвращаться не планируют.