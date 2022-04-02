Главе Нацбанка Кириллу Шевченко предстоят сложные переговоры с МВФ

Как стало известно, с сегодняшнего дня Глава Нацбанка Украины находится в Соединенных Штатах с недельным рабочим визитом. Председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко предстоит провести ряд непростых переговоров с несколькими международными финансовыми организациями. В Вашингтоне он обсудит перспективы сотрудничества Киева с этими партнерами.
Отмечается, что Шевченко будет находиться в США почти неделю – в течение 8-13 ноября.
Ранее в Минфине оценили перспективу получения транша МВФ. По словам главы ведомства Сергея Марченко Украина уже выполнила четыре структурных маяка из десяти.
Перед этим в МВФ сделали заявление о сотрудничестве с Киевом.
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