Главе Нацбанка Кириллу Шевченко предстоят сложные переговоры с МВФ

15:32 08 ноября Киев, Украина

Как стало известно, с сегодняшнего дня Глава Нацбанка Украины находится в Соединенных Штатах с недельным рабочим визитом. Председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко предстоит провести ряд непростых переговоров с несколькими международными финансовыми организациями. В Вашингтоне он обсудит перспективы сотрудничества Киева с этими партнерами.

"Цель визита – обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. У рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шевченко будет находиться в США почти неделю – в течение 8-13 ноября.

Ранее в Минфине оценили перспективу получения транша МВФ. По словам главы ведомства Сергея Марченко Украина уже выполнила четыре структурных маяка из десяти.

Перед этим в МВФ сделали заявление о сотрудничестве с Киевом.