Глава Счетной палаты инициирует обнуление внешнего долга Украины
15:50 01 Март Киев, Украина
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан инициирует обнуление внешнего долга Украины. На сегодняшний день он составляет 1.6 трлн. грн. или более 57 млрд. дол.
Об этом Пацкан сообщил в Фейсбуке.
"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России, колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 трлн грн, или свыше 57 млрд долл.", -
подчеркнул он.
По словам главы Счетной палаты, Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины.
"Агрессор будет уничтожен! И нас будет ждать работа по восстановлению страны!" - подчеркнул Пацкан.
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