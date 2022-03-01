Глава Счетной палаты инициирует обнуление внешнего долга Украины

15:50 01 Март Киев, Украина

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан инициирует обнуление внешнего долга Украины. На сегодняшний день он составляет 1.6 трлн. грн. или более 57 млрд. дол.

Об этом Пацкан сообщил в Фейсбуке.

"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России, колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 трлн грн, или свыше 57 млрд долл.", - подчеркнул он.

По словам главы Счетной палаты, Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины.