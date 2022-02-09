Глава Райффайзен Банка Аваль о курсе доллара и инфляции

Глава правления Райффайзен Банк Аваль Александр Писарук прогнозирует снижение реального ВВП Украины до 6,3%.
По его словам, 6,3% — это «комфортная цифра, она в русле прогнозов правительства, Нацбанка».
Что касается инфляции, то Писарук видит возможность ее ускорения до 4% к концу года.
Отвечая на вопрос, каким к концу года будет курс валют, банкир сказал: «Прогнозировать обменный курс всегда сложно, всем. По состоянию на сегодняшний день, я считаю, что курс доллара к гривне не опустится ниже 29. Мы прогнозируем собственный бюджет в евро, и я вам скажу точно, что значительно сложнее прогнозировать курс евро-доллар, чем доллар-гривня. И это факт, особенно в последнее время. Вы видите, евро укрепился на 10% по отношению к доллару».
По словам Писарука, Райффайзен Банк Аваль для целей внутреннего бюджетирования прогнозирует к концу года курс 30,5 грн/евро.
При этом, уточнил он, речь идет о позитивном сценарии, коррективы в который может внести распространение заболеваемости коронавирусом.
По его словам, 6,3% — это «комфортная цифра, она в русле прогнозов правительства, Нацбанка».
Что касается инфляции, то Писарук видит возможность ее ускорения до 4% к концу года.
Отвечая на вопрос, каким к концу года будет курс валют, банкир сказал: «Прогнозировать обменный курс всегда сложно, всем. По состоянию на сегодняшний день, я считаю, что курс доллара к гривне не опустится ниже 29. Мы прогнозируем собственный бюджет в евро, и я вам скажу точно, что значительно сложнее прогнозировать курс евро-доллар, чем доллар-гривня. И это факт, особенно в последнее время. Вы видите, евро укрепился на 10% по отношению к доллару».
По словам Писарука, Райффайзен Банк Аваль для целей внутреннего бюджетирования прогнозирует к концу года курс 30,5 грн/евро.
При этом, уточнил он, речь идет о позитивном сценарии, коррективы в который может внести распространение заболеваемости коронавирусом.
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