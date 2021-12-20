Глава НБУ рассказал о планах с МВФ

Глава Национального банка Украины рассказал о планах правительства на сотрудничество с Международным валютным Фондом. Украинские чиновники не исключают возможность получения от МВФ около $2,7 млрд. По словам Кирилла Шевченко это может осуществиться в рамках инициативы о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.
Пока что эта цифра не окончательная, так как частично данная сума будет зависеть от колебания курса валют.
Также глава НБУ отметил, что сейчас представители Украины уже активно обсуждают данную возможность с МВФ.
Ранее Международный валютный фонд опубликовал полную версию Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках программы «Stand-by», частью которой с недавних пор стала Украина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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