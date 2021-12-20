Глава НБУ рассказал о планах с МВФ

Глава Национального банка Украины рассказал о планах правительства на сотрудничество с Международным валютным Фондом. Украинские чиновники не исключают возможность получения от МВФ около $2,7 млрд. По словам Кирилла Шевченко это может осуществиться в рамках инициативы о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

Пока что эта цифра не окончательная, так как частично данная сума будет зависеть от колебания курса валют.

«Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы. В прошлый раз Фонд проводил подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис», — сказал глава национального регулятора.

Также глава НБУ отметил, что сейчас представители Украины уже активно обсуждают данную возможность с МВФ.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал полную версию Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках программы «Stand-by», частью которой с недавних пор стала Украина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.