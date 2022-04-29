Гита Гопинат о росте мировой экономики в период пандемии

Прогнозы развития мировой экономики, в следствии пандемии, напрямую зависят от множества факторов. Основным критерием развитой экономики непосредственно является процент охвата вакцинированных в той или иной стране.
Об этом заявила экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, сообщается на сайте Фонда.
МВФ оставил без изменений свой прогноз о росте мировой экономики на 6% в 2021 году, но его структура изменилась.
«Перспективы экономического роста в странах развитой экономикой на текущий год улучшились на 0,5 процентного пункта, но это повышение в точности компенсируется пересмотром прогнозов для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в сторону понижения, что обусловлено значительно более сдержанной оценкой перспектив стран Азии с формирующимся рынком. На 2022 год мы прогнозируем мировой рост на уровне 4,9%, что выше нашего предыдущего прогноза, составлявшего 4,4%. Но и в данном случае причиной является значительное улучшение прогнозов для стран с развитой экономикой и более сдержанное — для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», — объяснила Гопинат.
Об этом заявила экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, сообщается на сайте Фонда.
МВФ оставил без изменений свой прогноз о росте мировой экономики на 6% в 2021 году, но его структура изменилась.
«Перспективы экономического роста в странах развитой экономикой на текущий год улучшились на 0,5 процентного пункта, но это повышение в точности компенсируется пересмотром прогнозов для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в сторону понижения, что обусловлено значительно более сдержанной оценкой перспектив стран Азии с формирующимся рынком. На 2022 год мы прогнозируем мировой рост на уровне 4,9%, что выше нашего предыдущего прогноза, составлявшего 4,4%. Но и в данном случае причиной является значительное улучшение прогнозов для стран с развитой экономикой и более сдержанное — для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», — объяснила Гопинат.
По оценкам Фонда, вследствие пандемии доходы на душу населения в странах с развитой экономикой уменьшились на 2,8% в год по сравнению с рассчитанными до пандемии трендами на 2020−2022 годы, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (без учета Китая) ежегодные потери доходов на душу населения составляют 6,3% в год.
«Эти пересмотры прогнозов в значительной степени являются следствием различий в динамике пандемии с распространением штамма Дельта. Доля полностью вакцинированных в странах с развитой экономикой составляет почти 40% населения, тогда как в странах с формирующимся рынком это 11%, а в развивающихся странах с низкими доходами вакцинирована лишь незначительная часть населения. Более высокие, чем ожидалось, темпы вакцинации и возвращения к нормальной экономической деятельности привели к повышению прогнозов, а отсутствие доступа к вакцинам и возобновившиеся волны заболеваний COVID-19 в некоторых странах, особенно в Индии, привели к снижению прогнозов», — отметила Гопинат.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии