Гетманцев объяснил идею создания экономического паспорта

Обещанный президентом Владимиром Зеленским экономический паспорт позволит детям до 16 лет накопить по $10 тыс. (273 000 грн)
Об этом заявил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Нардеп уточнил: средства на счета детей, возможно, будут поступать не только по рентной плате за пользование недрами. Но пока речь идет только о ней.
Пополнение счетов, по его словам, будет ежемесячным. Воспользоваться деньгами, как и анонсировал президент Владимир Зеленский, дети смогут только после достижения 18 лет.
Точный размер отчислений, отметил Гетманцев, будет установлен законопроектом об экономическом паспорте. А если ренты не хватит на очередную выплату, разницу намерены дотировать за счет госбюджета, то есть из карманов других налогоплательщиков.
Точный размер отчислений, отметил Гетманцев, будет установлен законопроектом об экономическом паспорте. А если ренты не хватит на очередную выплату, разницу намерены дотировать за счет госбюджета, то есть из карманов других налогоплательщиков.
Напомним, во время ежегодного обращения в Верховную Раду 1 декабря Зеленский заявил, что в ближайшее время внесет законопроект об экономическом паспорте. В результате плату за пользование недрами будут переводить на индивидуальные счета детей. Деньги можно будет потратить на образование в Украине или на покупку недвижимости (тоже в пределах страны).
Как подсчитал народный депутат Ярослав Железняк, вся рента (а не только из руды) в 2021 году составит 41,5 млрд грн, в 2022 году ожидается 47 млрд грн. К тому же в Украине насчитывается 7,5 млн. детей до 18 лет. Если поделить ренту на всех, то получится 6,3 тыс. грн в год.
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