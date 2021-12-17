Гетманцев объяснил идею создания экономического паспорта

15:51 02 Декабрь Киев, Украина

Обещанный президентом Владимиром Зеленским экономический паспорт позволит детям до 16 лет накопить по $10 тыс. (273 000 грн)

Об этом заявил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Нардеп уточнил: средства на счета детей, возможно, будут поступать не только по рентной плате за пользование недрами. Но пока речь идет только о ней.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Я не исключаю, что вычеты будут не только от ренты, но и от других платежей. Например, от приватизации, импортного НДС... Пока мы говорим только о ренте", – сказал Гетманцы.

Пополнение счетов, по его словам, будет ежемесячным. Воспользоваться деньгами, как и анонсировал президент Владимир Зеленский, дети смогут только после достижения 18 лет.



Точный размер отчислений, отметил Гетманцев, будет установлен законопроектом об экономическом паспорте. А если ренты не хватит на очередную выплату, разницу намерены дотировать за счет госбюджета, то есть из карманов других налогоплательщиков.

"Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около $10 тыс. в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции", – сказал Гетманцев.

Напомним, во время ежегодного обращения в Верховную Раду 1 декабря Зеленский заявил, что в ближайшее время внесет законопроект об экономическом паспорте. В результате плату за пользование недрами будут переводить на индивидуальные счета детей. Деньги можно будет потратить на образование в Украине или на покупку недвижимости (тоже в пределах страны).



Как подсчитал народный депутат Ярослав Железняк, вся рента (а не только из руды) в 2021 году составит 41,5 млрд грн, в 2022 году ожидается 47 млрд грн. К тому же в Украине насчитывается 7,5 млн. детей до 18 лет. Если поделить ренту на всех, то получится 6,3 тыс. грн в год.