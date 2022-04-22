Германия выделила на послевоенное восстановление Украины $40 млн

Власти Германии дополнительно выделят Украине 37 млн евро ($40 млн), пишет газета Augsburger Allgemeine.
«Украина срочно нуждается в жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц, ей также нужна неповрежденная электросеть. Именно здесь сотрудничество Германии в целях развития может помочь в краткосрочной перспективе», - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце перед конференцией Всемирного банка.
По информации министерства, 22,5 млн евро должны поступить от ФРГ на восстановление украинской энергосистемы, еще 12,4 млн евро пойдут на строительство жилья, где люди смогут проживать долгосрочно.
Кроме того, 2 млн евро будет выделено на разное медицинское оборудование.
«Украина срочно нуждается в жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц, ей также нужна неповрежденная электросеть. Именно здесь сотрудничество Германии в целях развития может помочь в краткосрочной перспективе», - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце перед конференцией Всемирного банка.
По информации министерства, 22,5 млн евро должны поступить от ФРГ на восстановление украинской энергосистемы, еще 12,4 млн евро пойдут на строительство жилья, где люди смогут проживать долгосрочно.
Кроме того, 2 млн евро будет выделено на разное медицинское оборудование.
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